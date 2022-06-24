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Минтруд предложил упростить для россиян направление маткапитала на рефинансирование ипотеки

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Минтруд России предложил освободить граждан от предоставления справок в пенсионный фонд о том, что они направили средства материнского капитала на рефинансирование ипотеки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«Предлагаемые поправки позволят гражданину не предоставлять справки в пенсионный фонд, подтверждающие перечисление средств непосредственно на погашение кредита — такие сведения может передать банк самостоятельно», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сейчас гражданину нужно предоставить справку о том, что он получил средства от банка, рефинансирующего ипотеку, а после еще один документ, который подтверждает направление этих средств.

Ранее заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Евгения Писаревского заявлял, что на сегодняшний день у фонда пока нет ресурсов, сил и достаточного количества сотрудников, чтобы отслеживать, на что именно тратится «материнский капитал». Однако он выразил уверенность в том, что отслеживать судьбу этих денег необходимо.

В Минтруде также сообщали о росте маткапитала за первенца до ₽680 тыс. к 2025 году.

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