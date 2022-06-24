Посол России в США заявил, что решение установить пошлины на удобрения из РФ беспокоит

Решение Соединенных Штатов установить пошлины на российские удобрения вызывает обеспокоенность. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, пишет ТАСС.

Антонов также заявил, что российские компании планируют оставаться надежными поставщиками удобрений по конкурентным ценам.

Накануне на сайте Федерального реестра правительства США появилась информация, согласно которой министерство торговли США попросит Таможенную службу страны ввести антидемпинговые пошлины на поставляемые из России азотные удобрения.

В ведомстве полагают, что эти удобрения российская сторона продает или будет продавать в Соединенных Штатах по заниженным экспортным ценам. Американский Минторг пришел к таким умозаключениям на основании анализа поставок с апреля 2020 по март 2021 года.

Российские минеральные удобрения в США вывели из-под возможных ограничительных мер в марте. Дело в том, что этот продукт входит в список жизненно важных.

На прошлой неделе сообщалось, что российские производители минеральных удобрений — компании «Еврохим», «Уралхим», «Фосагро», «Акрон», «Уралкалий» — в 2023 году обеспечат увеличенную потребность отечественных аграриев в 5 млн тонн в полном объеме.