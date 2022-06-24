Название сырков «Б.Ю. Александров» поменяется на «А, Ростагрокомплекс»

Продукция бренда «Б.Ю. Александров» поменяет название на «А, Ростагрокомплекс», выяснил Forbes.

Логотип сырков изменило основное операционное юридическое лицо завода, который выпускает, в том числе глазированные сырки, компания «Ростагрокомплекс».

Предприятие поменяло название продукции после исков против компании со стороны Екатерины Александровой, дочери умершего в ноябре 2020 года основателя бренда «Б.Ю. Александров». Она в начале 2022 года обратилась в Арбитражный суд Московской области с требованием возмещения, по крайней мере, 1,49 млрд руб., понесенных ею убытков.

Александрова настаивает, что «Ростагрокомплекс» не выплачивал роялти и незаконно использовал для выпуска сырков принадлежащий ей товарный знак «Б.Ю.Александров». Хотя договор между сторонами предусматривал выплату процента за использование бренда.

Кроме того, Александрова требует изъять из оборота и уничтожить все товары, этикетки и упаковки с изображением товарного знака «Б.Ю. Александров».

Владельцем товарного знака был его основатель Борис Александров. Но незадолго до смерти он передал права Екатерине Александровой.

В ноябре 2021 года сообщалось о заочном аресте совладельца компании по производству сырков «Б.Ю. Александров» Юрия Изачика. Его обвинили в принуждении к сделке организованной группой.