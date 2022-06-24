Шольц: в ЕС не верят в техническую причину снижения поставок газа по «Северному потоку»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в ЕС никто не верит в версию «Газпрома» о технических причинах снижения поставок газа по «Северному потоку — 1». Об этом он сообщил по итогам саммита лидеров ЕС, передает РИА «Новости».

«Никто из нас не думает, что технические причины, которые в настоящее время приводятся российским поставщиком для снижения поставок газа, соответствуют действительности. Поэтому все готовятся к тому, чтобы в нужное время принять нужные шаги. В Германии мы уже давно это сделали», — сказал он.

Ранее сообщалось, что сокращение поставок российского газа затронуло 12 стран Европейского союза, 10 из них распространили ранние предупреждения в рамках системы безопасности газовых поставок. Об этом заявил на слушаниях в Европарламенте первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

По его словам, риск перебоев поставок в настоящее время реальный. При этом Тиммерманс отметил, что европейские газохранилища заполнены более чем на 50%, что намного выше показателя прошлого года.