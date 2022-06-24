РЖД частично приостановило транзит через Белоруссию в Польшу

«Российские железные дороги» (РЖД) приостановили погрузку ряда грузов, которые идут транзитом через Белоруссию в Польшу. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Приостановлена погрузка ряда грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу», — заявили в компании, подчеркивая, что «речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет».

Решение вступило в силу с 23 июня и будет действовать до отмены.

Ранее калининградская областная таможня сообщила о затруднениях с оформлением фур и автомобилей на границе с Литвой. По информации ведомства, утром 24 июня в информационной системе Литвы произошел сбой, из-за чего проезд через границу затруднен.

22 июня Калининградские власти призвали изменить санкции для решения проблемы транзита через Литву. Руководитель калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова заявила, что существует три возможных дипломатических варианта решения вопроса по транзиту. Самым очевидным вариантом она назвала направление разъяснений в таможенные органы Литвы о неприменении действия статей, введенных 4, 5 и 6-м пакетами антироссийских санкционных мер, к калининградскому транзиту товаров.