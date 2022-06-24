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В Италии заявили о снижении зависимости от российского газа

Премьер Италии Драги заявил, что страна снизила зависимость от газа из России с 40% до 25%

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Depositphotos

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что страна уменьшила поставки российского газа с 40% до 25% в общем объеме импорта, передает РИА «Новости».

«Что касается запасов, мы готовимся к зиме. Они идут очень хорошо. Что касается зависимости от российского газа, в прошлом году она составляла 40%, сейчас это 25%», — сказал Драги.

Он также отметил, что меры, которые были введены правительством страны с начала российской спецоперации, начали давать результаты.

Ранее власти Италии рассматривали возможность введения режима чрезвычайной ситуации из-за проблем с поставками российского газа.

Агентство Bloomberg сообщало, что Европе пришлось использовать запасы газа, которые были созданы в пик грядущего зимнего сезона, из-за сокращения поставок голубого топлива из России.

До этого стало известно, что «Газпром» уведомил европейских потребителей, что планирует сократить поставки газа по «Северному потоку».

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