Страны ЕС выделят Украине 9 миллиардов евро помощи

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страны Евросоюза выделят Украине €9 млрд помощи. Об этом он сообщил на брифинге по итогам саммита ЕС, передает ТАСС.

«Мы утвердили 9 млрд евро помощи Украине», — сказал он.

Ранее в Пентагоне рассказали, что новый пакет военной помощи Украине будет содержать четыре дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тыс. артиллерийских снарядов.

Общая стоимость поставки составит $450 млн. Также она будет включать в себя 18 «тактических автомобилей» для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тыс. гранатометов, 2 тыс. пулеметов, а также «запчасти и иное оборудование».

До этого Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине.

К настоящему моменту с 24 февраля Вашингтон предоставил Киеву порядка $6,1 млрд на военную помощь, а с начала президентства Джо Байдена — $6,8 млрд.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркивает, что Штаты не будут направлять войска на Украину, даже, если боевые действия там затянутся.