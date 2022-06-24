Bloomberg: Швейцария нашла способ закупать российское золото

В прошлом месяце в Швейцарию было ввезено более 3 тонн российского золота на сумму около $200 млн, несмотря на то, что компании страны официально отказались от закупок из России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные швейцарского Федерального таможенного управления.

По сведениям ведомства, драгоценный метал прибыл из Великобритании, но имеет российское происхождение.

Это событие вызвало большой ажиотаж в отрасли и на рынке из-за действующего в стране «табу» на поставки из России. Швейцарские компании могут закупать российской золото, отчеканенное до начала специальной военной операции, но многие участники рынка отказались от любых поставок из РФ.

При этом в данных таможни не уточняется дата производства золота, ввезенного в мае.

Аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева ранее рассказала, что Лондон является крупнейшим мировым хабом золота и контролирует потоки мирового рынка. На втором месте по величине — Швейцария.

Reuters со ссылкой на источники сообщал, что ЕС может включить золото в очередной пакет санкций против России. При этом пока неизвестно, что именно затронут новые ограничения — экспорт или импорт российского золота.