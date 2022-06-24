Регулятор ФРГ не исключает возможного ухудшения ситуации с поставками газа

Федеральное сетевое агентство ФРГ не исключает возможного ухудшения ситуации с поставками газа из России в Германию, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет регулятора.

«Ситуация напряженная, нельзя исключать ухудшения ситуации», — говорится в документе.

При этом подчеркивается, что сейчас газоснабжение Германии остается стабильным.

Ранее сообщалось, что минфин Германии изучает возможность национализации части «Северного потока — 2». Власти ФРГ изучают планы по подключению немецкого сегмента газопровода к плавучему СПГ-терминалу.

Также ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза намерены 24 июня предъявить России официальные обвинения в использовании энергоресурсов в качестве оружия за счет сокращения поставок. Главы стран – членов ЕС выступят с призывом к Еврокомиссии обеспечить доступные цены на энергоснабжение.