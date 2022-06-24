Производители пива подтвердили дефицит углекислого газа

Нехватку углекислого газа (СО2), на которую ранее в пятницу жаловались производители газированных напитков, фиксируют и в пивной отрасли. Об этом «Газете.Ru» рассказал и.о. президента AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

«На данный момент на рынке наблюдаются определенные проблемы с поставками CO2. «Это связано с остановкой работы основного завода-производителя «ТОАЗ-Диоксид» с марта этого года», — объяснил Дурдыев.

По его словам, еще несколько заводов остановились на плановый ремонт несколько недель назад, а оставшиеся, даже работая на полную мощность, не могут покрыть образовавшийся дефицит.

Дурдыев уточнил, что AB InBev Efes сам производит СО2 как побочный продукт. Поэтому компании удается покрывать дефицит своими силами. «По словам поставщиков, напряженная ситуация с СО2 прогнозируется до конца лета», — добавил он.

На «ТОАЗ-Диоксид» пояснили, что для производства углекислого газа необходимы большие объемы аммиака, которые производит «Тольяттиазот». Однако еще в начале весны завод остановил прокачку по аммиакопроводу «Тольятти — Одесса» из-за специальной военной операции на Украине.

«ТОАЗ-Диоксид» вынужден был для сохранения технологического цикла сократить объемы производства, что сказалось не только на экспортных поставках, но и на внутреннем рынке. Поэтому нам пришлось существенно снизить объемы производства и отгрузки углекислого газа», — пояснили на предприятии.

В компании отметили, что отпускные цены, несмотря на сокращение отгрузок, не повышались. Возобновление же прежнего уровня производства возможно только после завершения спецоперации и запуска аммиакопровода.

24 июня «Коммерсантъ» сообщил, что производители газированных напитков не исключают перебои с поставками своей продукции из-за нехватки углекислоты. Собеседники газеты отмечали, что снижение производства СО2 произошло еще в пандемию, когда часть заводов переориентировали на медицинский кислород. Дефицит углекислоты на рынке производители напитков оценивали в 10-15%.