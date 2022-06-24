В Венесуэле заявили, что эффект от санкций против РФ смягчен благодаря связям с Африкой

Депутат венесуэльского парламента Хулио Чавес заявил, что эффект от санкций против России может быть смягчен благодаря связям Венесуэлы со странами Африки, сообщает РИА «Новости».

«Президент предвосхищает будущий продовольственный и очень острый, обострившийся энергетический кризисы, возникшие в результате агрессии и войны НАТО против России на территории Украины», — заявил Чавес.

Он указал на первое за долгое время международное турне Николаса Мадуро — венесуэльский президент посетил Турцию, Алжир, Иран, Кувейт, Катар и Азербайджан, подписав с правительствами этих стран соглашения в области добычи энергоресурсов, сельского хозяйства, высоких технологий и транспорта.

«Соглашения со стратегическими союзниками в этих областях обеспечат нас сырьем, технологиями и оборудованием, чтобы это оказало меньшее влияние на венесуэльский народ и позволило нам продолжать повышать уровень производства и благосостояния», — заявил Чавес.

Ранее в Bloomberg заявили о сокращении нефтяных запасов США до минимума впервые за 40 лет.