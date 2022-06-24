Россиянам объяснили, кому повысят зарплаты с 1 июля

У россиян, чья зарплата связана с уровнем минимальной оплаты труда (МРОТ), в июле произойдет повышение оплаты труда. Об этом рассказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев агентству «Прайм».

На данный момент размер МРОТ составляет 15 279 рублей.

«Компании обязаны соблюдать законодательство и поэтому они будут повышать зарплату сотрудникам до новой величины МРОТ», уточнил специалист. Он добавил, что районные, «северные» коэффициенты и надбавка за стаж не входят в размер минимальной оплаты труда. Они начисляются сверх этого показателя.

Заработная плата за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ. Но оклад может быть меньше.

Во вторник глава Минтруда Антон Котяков сообщил о росте безработицы в России в июне. По его словам, напряжение на рынке труда постепенно начинает расти, однако власти уже приняли меры, которые «дали определенный результат». Подробнее, — в материале «Газеты.Ru».

В России действуют меры по поддержке компаний, которые сохраняют свои трудовые коллективы. В первую очередь это касается предприятий, которые берут временную паузу для выстраивания новых производственных цепочек.

Также компании смогут получить субсидию на переобучение сотрудников, если того требует изменение технологической цепочки. Размер субсидии составит 60 тыс. руб. на человека», — утверждается в материале.