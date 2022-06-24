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Глава минэнерго США попросила крупнейшие нефтяные компании страны нарастить добычу

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Gregory Bull/AP

Министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм обратилась к крупнейшим нефтяным компаниям США с просьбой нарастить добычу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам Жан-Пьер, Грэнхолм встретилась с руководителями семи крупнейших нефтедобывающих компаний и обсудила меры, которые позволили бы помочь американским потребителям.

«Министр ясно дала понять, что администрация считает необходимым, чтобы компании увеличили поставки топлива. Она повторила, что президент готов действовать быстро и решительно, используя имеющиеся в его распоряжении средства по мере необходимости», — рассказала Жан-Пьер.

Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что цены на нефть и большую часть продуктов находятся вне контроля ФРС.

При этом он подчеркнул, что вопрос цен на энергоресурсы и продукты в Европе стоит гораздо сильнее, чем в Соединенных Штатах.

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