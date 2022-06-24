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В США не приняли решение о приостановке экспорта топлива для снижения цен в стране

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Depositphotos

Администрация Соединенных Штатов пока не приняла решение о том, следует ли приостанавливать экспорт топлива за рубеж с целью добиться снижения цен на горючее внутри страны, передает ТАСС, ссылаясь слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Это заявления она сделала в комментируя результаты встречи министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм с руководством крупнейших американских нефтяных компаний. Журналисты попросили ее уточнить, согласилось ли правительство с призывом нефтяников не рассматривать возможность введения временного запрета на экспорт топлива.

«Могу сказать, что это решение не принято. В настоящее время решения на этот счет нет», — сказала она.

Ранее сообщалось, что представители нефтеперерабатывающей отрасли решили попросить администрацию президента Соединенных Штатов Джо Байдена не запрещать экспорт продукции. Она подчеркивают, что ограничения могут вызвать недовольство среди партнеров из других стран

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