Американская компания Cisco объявила об уходе с рынков России и Белоруссии

Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco объявил о том, что покидает рынки России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что компания обещает поддерживать связь с клиентами и партнерами для решения финансовых вопросов, в том числе о возврате средств за предоплаченные услуги и софт.

Производитель еще в марте остановил все бизнес-операции, в том числе продажи и предоставление услуг, в России и Белоруссии.

Cisco Systems, Inc. — американская транснациональная технологическая компания, которая производит и продает сетевое оборудование, программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование.

В мае немецкая компания TeamViewer, которая является разработчиком программного обеспечения для удаленного доступа к компьютерам, объявила об уходе из России и Белоруссии. Об уходе или приостановке своей деятельности в стране также заявили ряд крупных иностранных IT-компаний, среди которых Microsoft, Oracle и SAP.