Песков рассказал об «отсутствии двойного дна» в прекращении поставок по «Северному потоку»

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что поставки по газопроводу «Северный поток» снизились из-за необходимости техобслуживания проекта, передает ТАСС.

Проблема в необходимости провести осмотр турбины и вернуть ее на место, пояснил руководитель пресс-службы.

«Если турбину нужно обслуживать и если турбину нужно из ремонта вернуть на место ее работы, а она не возвращается. Наверное, то, что турбина не возвращается, это, действительно, не совсем технологическая (причина). Все весьма очевидно, здесь нет двойного дна никакого», — пояснил Песков.

Он добавил, что в Германии много лет знают о технологических циклах обслуживания газопровода, и к этому вопросу «странно приплетать политику».

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявлял, что власти Германии примут новые меры по обеспечению энергобезопасности, если после проведения технических работ на трубопроводе «Северный поток» газ не будет поступать в страну.

По его словам, планируется, что технические работы на трубопроводе продлятся 10 дней.