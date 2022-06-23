Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Великобритании представили первый официальный портрет Кейт Миддлтон и принца... 15:47
Отшельница Агафья Лыкова обратилась к Путину 15:47
Россиянке попался замороженный хамелеон в упаковке замороженной овощной смеси 15:47
Индия заложила два противолодочных корабля и исследовательское судно 15:46
Певица Азиза рассказала, за что Киркоров извинялся перед ней «до трех... 15:46
Пропавшая без вести тверская школьница сама вернулась домой 15:43
СБУ заподозрила бывшего депутата от «Партии Регионов» Игоря Маркова... 15:43
Илон Маск назвал новую дату выпуска электропикапа Tesla Cybertruck 15:42
Айза пришла в восторг от укропа 15:41
Стал известен лучший футболист России сезона-2021/22 15:40
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Песков рассказал об «отсутствии двойного дна» в прекращении поставок по «Северному потоку»

close
100%
Stine Jacobsen/Reuters

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что поставки по газопроводу «Северный поток» снизились из-за необходимости техобслуживания проекта, передает ТАСС.

Проблема в необходимости провести осмотр турбины и вернуть ее на место, пояснил руководитель пресс-службы.

«Если турбину нужно обслуживать и если турбину нужно из ремонта вернуть на место ее работы, а она не возвращается. Наверное, то, что турбина не возвращается, это, действительно, не совсем технологическая (причина). Все весьма очевидно, здесь нет двойного дна никакого», — пояснил Песков.

Он добавил, что в Германии много лет знают о технологических циклах обслуживания газопровода, и к этому вопросу «странно приплетать политику».

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявлял, что власти Германии примут новые меры по обеспечению энергобезопасности, если после проведения технических работ на трубопроводе «Северный поток» газ не будет поступать в страну.

По его словам, планируется, что технические работы на трубопроводе продлятся 10 дней.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть