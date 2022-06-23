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Крупнейший производитель фанеры «Свеза» заявил о недозагрузке в 80% из-за санкций

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Joe Skipper/Reuters

Крупнейший в мире производитель фанеры — компания «Свеза» из «Севергрупп» Алексея Мордашова оказалась недозагружена на 60-80% из-за невозможности экспортировать продукцию. Об этом пишет РБК, ссылаясь на полученное сообщение от компании с заявлением генерального директора Анатолия Фришмана.

«А фанерное производство — особенно, так как наши предприятия недозагружены на 60–80%. Например, в части снижения или даже отмены проверок по факту вынужденных простоев не по вине работодателей», — отметил Фришман.

По его словам, компания должна найти новые заказы, а также восстановить прежние объемы производства. Кроме того, сама по себе лесопромышленная отрасль в России очень нуждается в господдержке.

Он добавил, что также можно продлить как минимум на два года сроки реализации основных инвестпроектов. Это необходимо для того, чтобы задействованные компании смогли пересчитать свои финансовые модели, переориентировались на других поставщиков и нашли другие рынки сбыта.

8 июня замминистра окружающей среды Литвы Данас Аугутис заявил, что в республике дефицит древесины. Как указал чиновник, страна импортировала древесину из Белоруссии и России, однако из-за санкций поставки были прекращены.

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