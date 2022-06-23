В Пермском крае готовят к запуску новую производственную площадку

На заводе «Протон-ПМ» провели испытания новых производственных установок, которые позволят предприятию начать серийное производство новых двигателей для российских ракетоносителей «Ангара».

Компоненты топлива: кислород — керосин. Пуско-наладка практически завершена, испытания пройдены еще в апреле, к запуску готовится новое оборудование для обезжиривания деталей и сборочных единиц ракетного двигателя РД-191М.

«Сегодня «Протону» предстоит пройти большую работу по повышению культуры производства, повышению качества производства, и освоению тех технологических процессов, которых у них до этого не было, по термообезжириванию, подготовке деталей под кислород, и так далее», — отметил заместитель генерального директора – главный конструктор АО «НПО Энергомаш» Петр Левочкин.

Высокие требования предъявлялись и к компании-изготовителю нового оборудования по обезжириванию узлов и деталей, Научно-исследовательскому институту «Гермес» из Златоуста.

«Требования по очистке очень высокие для этих изделий, но я так скажу - это оборудование полностью выполняет эту задачу», — заявил начальник отдела пневмовакуумных испытаний АО «НИИ Гермес» Александр Казаков.

Сложный в производстве по сравнению с предшественниками, РД-191М имеет ряд безусловных преимуществ. Главное из которых — безопасность для окружающей среды. В составе топлива попросту нет опасных компонентов. А запуск серийного производства модифицированного двигателя поможет сделает «Ангару» самой востребованной ракетой-носителем России.

«Можно говорить о том, что с помощью ракеты «Ангара» в дальнейшем, будут выводится все полезные нагрузки РФ, любой массы, а может даже наших иностранных партнеров, которые сочтут нужным заказать у нас эту ракету, вплоть до пилотируемых транспортных кораблей, а также модулей российской орбитальной станции», — заключил Петр Левочкин.