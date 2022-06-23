В Funky Monkey опровергли информацию о производстве освященного кваса со вкусом колы

Сообщения о том, что бренд Funky Monkey будет производить освященный квас со вкусом колы, являются слухом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

«Бренд не ставил никакие из перечисленных целей по выпуску кваса со вкусом колы. Более того, цитата дана человеком, который никакого отношения к бренду не имеет — это очевидно ложная информация на хайпе бренда», — отметили в пресс-службе.

Речь идет о том, что Funky Monkey не будет выпускать освященный квас «Колокола» со вкусом колы.

Бренд Funky Monkey, который был зарегистрирован в 2020 году, принадлежит компании «Перспектива». Организация работает уже более 10 лет на рынке безалкогольных газированных и других напитков. При этом создатели не стремились создать замену классической коле.

В свою очередь, компания Funky Monkeys с управляющим директором в лице Вячеслава Гавриленкова занимается созданием сайтов. То есть его организация, кроме похожего названия, никакого отношения к производителю напитков не имеет.

22 июня в эфире радио «Говорит Москва» управляющий компании Funky Monkey Вячеслав Гавриленков заявил, что в России решили выпустить освященный квас со вкусом колы.