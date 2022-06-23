Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Завод «Москвич» сможет ежегодно выпускать до 300 тыс. автомобилей 12:42
В МИД РФ предупредили о росте цен на газ в Болгарии при отказе от... 12:40
Житель Перми случайно убил друга, пытаясь его спасти 12:38
Инженеры создали робо-рыбу, способную собирать микропластик в океане 12:38
Правительство одобрило нулевой НДС на покупку гражданами бриллиантов и алмазов 12:34
Полковник Ходаренок считает, что БМП М-80 «может стрелять там, где нет сопротивления» 12:34
Жителя Вологды задержали за избиение и изнасилование студентки 12:31
Британия ввела новые санкции в отношении России 12:31
Депутат Роднина назвала желание Загитовой провести бой с боксером Батыргазиевым... 12:31
В квартире Петербурга нашли два разлагающихся тела 12:30
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Funky Monkey опровергли информацию о производстве освященного кваса со вкусом колы

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Сообщения о том, что бренд Funky Monkey будет производить освященный квас со вкусом колы, являются слухом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

«Бренд не ставил никакие из перечисленных целей по выпуску кваса со вкусом колы. Более того, цитата дана человеком, который никакого отношения к бренду не имеет — это очевидно ложная информация на хайпе бренда», — отметили в пресс-службе.

Речь идет о том, что Funky Monkey не будет выпускать освященный квас «Колокола» со вкусом колы.

Бренд Funky Monkey, который был зарегистрирован в 2020 году, принадлежит компании «Перспектива». Организация работает уже более 10 лет на рынке безалкогольных газированных и других напитков. При этом создатели не стремились создать замену классической коле.

В свою очередь, компания Funky Monkeys с управляющим директором в лице Вячеслава Гавриленкова занимается созданием сайтов. То есть его организация, кроме похожего названия, никакого отношения к производителю напитков не имеет.

22 июня в эфире радио «Говорит Москва» управляющий компании Funky Monkey Вячеслав Гавриленков заявил, что в России решили выпустить освященный квас со вкусом колы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть