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Reuters: японскую корпорацию Toshiba могут приобрести за $22 млрд

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Toru Hanai/Reuters

Японскую корпорацию Toshiba на торгах оценивают в $22 млрд, сообщает Reuters.

По информации агентства, претенденты на покупку компании планируют предложить по 51,41 доллара за акцию. Специалисты Toshiba изучают все возможные варианты. Только за последний месяц они получили восемь первоначальных предложений о выкупе и два предложения о капитальных альянсах.

Уточняется, что одним из потенциальных покупателей корпорации может быть британский инвестиционный фонд CVC Capital Partners, который в 2021 году уже пытался приобрести Toshiba. Тогда это привело к отставке президента корпорации Нобуаки Куруматани.

Ранее Toshiba объявляла, что приостанавливает прием заказов и инвестиции в Россию из-за событий на Украине. Также в Toshiba сообщили, что направят Украине 100 млн иен ($774 тыс.) в качестве гуманитарной помощи. Японская корпорация будет продолжать следить за ситуацией.

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