Bloomberg: Россия начала вытеснять Ирак с нефтяного рынка Азии из-за больших скидок

Ирак стал терять свои позиции на нефтяном рынке Азии, уступая России, которая делает большие скидки на свое топливо. Об этом сообщает Bloomberg.

«По словам трейдеров, которые покупают и продают иракские сорта, до сих пор не было спотовых закупок иракской нефти Basrah Medium или Basrah Heavy в текущем торговом цикле в Азии, а тендер на продажу сланцевой нефти не был заключен»,— отметили в публикации.

В агентстве уточнили, что основными покупателями нефти из Ирака были Китай и Индия. Теперь же они значительно увеличили закупки у России.

Агентство Bloomberg добавило, что потеря Ираком своих позиций может быть связана с тем, что из экспортируемого ими сырья сложнее сделать бензин и дизтопливо, нежели из российского.

21 июня ТАСС со ссылкой на подсчеты экспертов норвежской компании Rystad Energy сообщил, что азиатские страны с марта по май 2022 года увеличили импорт российской нефти Urals в 4,5 раза по сравнению с 2021 годом.