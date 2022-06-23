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Аналитик Каленков заявил о возможности ухода от «экологизма» из-за разрыва с Европой

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Антон Денисов/РИА «Новости»

России бессмысленно вкладывать средства в зеленую энергетику после разрыва связей с Европой, поэтому стоит обратить внимание на газификацию. Об этом РИА «Новости» заявил генеральный директор компании «Европейская Электротехника» Илья Каленков.

«Я не вижу большого смысла развивать зеленую энергетику массово. Вот перевести всю страну на газ — это действительно задача. На мой взгляд, намного более важно дотянуть газ до отдаленных и даже не столь отдаленных районов», — отметил Каленков.

По его словам, разрыв связей с Европой помог уйти России от засилья экологической тематики к более четким позициям в развитии энергетики. Кроме того, куда выгоднее, с точки зрения экологии, вкладываться в классическое газовое топливо вместо вложений в солнечные батареи и ветряные генераторы.

Он добавил, что возобновляемые источники энергии полезны и правильны, только подходят не для всех ситуаций. Для их использования необходимо четко рассчитывать экономические и инженерные показатели.

20 июня международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что Польша, которая обладает крупнейшими запасами угля в Европе, может распаковать свои шахты, при этом пожертвовав зеленой энергетикой.

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