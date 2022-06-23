В Чехии заявили о возможном прекращении поставок газа из РФ в ближайшие недели

Россия в ближайшие недели может приостановить поставки газа и нефти в Чехию. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает ТАСС.

«Власти Чехии уже с 24 февраля работают над возможностями отказаться от российских энергоносителей. Жители Чехии будут обеспечены газом в быту в течение длительного времени, даже если поставки прекратятся немедленно», — отметил Фиала.

По его словам, государство хочет комфортных цен на энергию, в то время как частникам нужна лишь прибыль. Из-за этого власти страны прорабатывают возможности контроля над сетью электростанций. Однако предстоящей зимой это сделать не получится.

Он добавил, что рост цен на энергоносители в Чехии произошел из-за действий России и неграмотного руководства предыдущего чешского правительства во главе с премьером Андреем Бабишем. Поэтому, чтобы страна добилась стабильности на рынке энергии, понадобится от двух до пяти лет.

Ранее в четверг газета The Financial Times сообщила об опасениях правительства ФРГ в том, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может прекратить отправлять в страну свой газ.