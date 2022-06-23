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НРА: ставки по ипотеке в России в ближайшее время снизятся до 10,5-11%

Глава НРА Розенцвет: ставки по ипотеке в РФ вне льготных программ могут снизиться до 10,5-11%

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила РИА «Новости», что ставки по ипотеке в России вне льготных программ уже в ближайшее время могут снизиться до 10,5-11%.

«Мы прогнозируем, что ставки вне льготных программ в ближайшее время будут на уровне 10,5-11%, а все стимулирующие строительство программы будут развиваться», - подчеркнула Розенцвет.

По словам главы НРА, спрос на ипотеку постепенно восстановится, особенно в секторе льготного кредитования при условии сохранения лимитов и снижения ставок.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%. Ставка была снижена на 2%. По его словам, субсидирование в размере 6 млн рублей сохранится для всех остальных регионов страны.

Ранее также сообщалось, что госпрограмму развития строительства и жилищно-коммунальных услуг до 2030 года, в рамках которой должно быть введено 1 млрд квадратных метров жилья, будет сложно выполнить из-за низкой инвестиционной привлекательности регионов и низким спросом населения.

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