Отечественным производителям газировки не хватает газа

Ассортимент газированных напитков в России может сократиться из-за дефицита углекислого газа, сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в рознице и компании-производителе.

«Из-за масштабной трансформации российского рынка газированных напитков в связи с сокращением присутствия в России Coca-Cola и PepsiCo производители столкнулись с нехваткой углекислого газа», — говорится в материале.

Специалисты оценивают дефицит ингредиента в 10-20% и заявляют, что это может привести к сокращению ассортимента. Источник в крупном производителе рассказал, что проблемы с закупкой углекислого газа начались в конце мая.

Собеседник издания среди производителей напитков пояснил, что углекислый газ является побочным продуктом при производстве удобрений, а их поставки на внешние рынки стали сокращаться из-за кризиса в связи с военными действиями на Украине.

«Кроме того, мог вырасти спрос на углекислый газ со стороны других отраслей, например, химической», — добавил источник.

Ранее директор по маркетингу московского пиво-безалкогольного комбината «Очаково» Алексей Захарычев заявил «Газете.Ru», что предприятие не поддерживает уход с российского рынка компании Coca-Cola. При этом, по его словам, «Очаково», который производит лимонады Cool Cola, Street и Fancy, сможет обеспечить потребность россиян в напитках.