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Финский производитель краски Tikkurila объявил об уходе с российского рынка

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Акимов Игорь/ТАСС

Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila объявил, что покинет российский рынок.

В компании пояснили, что в нынешних реалиях не могут продолжать работу «даже на минимальном уровне». Поэтому Tikkurila продаст свой бизнес в РФ или найдет «другой контролируемый выход» из ситуации.

«Мы продолжали продавать минимальное количество товаров, достаточное для получения необходимого количества местной валюты, чтобы платить зарплату нашим работникам», — рассказали в Tikkurila.

При этом, в фирме подчеркнули, что продукция не поставлялась государственным предприятиям или авиационной промышленности РФ.

Ранее стало известно, что IKEA начала уведомлять руководство торговых центров, в которых расположены ее магазины и студии, о намерении расторгнуть договоры аренды.

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