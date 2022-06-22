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В МИД Венгрии заявили, что не видят альтернативы поставкам российского газа

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Marko Djurica/Reuters

Венгрия на сегодняшний день не видит альтернативы поставкам топлива из России. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, пишет информационное агентство MTI.

Вместе с тем министр заявил, что Будапешт заинтересован в разнообразии путей снабжения страны природным газом.

«Мы выступали за покупку нефти в России, и речь не идет о том, чтобы не покупать природный газ у россиян. В то же время мы, естественно, заинтересованы в том, чтобы было как можно больше источников и маршрутов транспортировки природного газа», — сказал Сийярто.

По его мнению, есть два сценария повышения разнообразия путей импорта топлива в Венгрию — из бассейна Восточного Средиземноморья и из Азербайджана. Но оттуда газ могут перевезти только через Грецию. Это, в свою очередь, требует строительства новых трубопроводов.

В греческом портовом городе Александруполис в мае начали строить плавучий терминал по приему сжиженного природного газа. Власти рассчитывают, что он станет «новыми энергетическими воротами» для Греции, Балкан и Восточной Европы.

На этой неделе представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что введение эмбарго на российский газ для Европы могло бы означать «выстрел в легкие».

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