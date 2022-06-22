«Пенсионную витрину» Сбера посетили более 30 млн россиян

Уникальный цифровой сервис «Пенсионная витрина» Сбера, который показывает пользователям информацию об их пенсии, уже посетили 31 млн россиян, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что с момента запуска сервиса клиенты вложили в свою негосударственную пенсию через цифровые каналы Сбера 1,8 млрд рублей.

Как подчеркнул и. о. руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Игорь Кобзарь, «Пенсионная витрина» стимулирует клиентов думать о будущем. По его словам, она помогает людям разобраться в том, как формируется их пенсионный капитал, и при необходимости скорректировать свои планы с помощью инструментов для долгосрочных накоплений.

«Этот процесс уже идет: мы видим, что клиенты стали чаще подключать в СберБанк Онлайн автоплатеж по пенсионным продуктам, — доля таких договоров увеличилась на 21%. Кроме того, в мобильном приложении вырос и средний чек по ИПП — до 3,9 тыс. рублей (это почти на 10% больше аналогичных показателей прошлого года). Конечно, задачу сервиса мы видим не только в продаже пенсионных продуктов, но и в просвещении людей, повышении их финансовой грамотности. Сервис дает пользователям четкое понимание того, на какие средства им стоит рассчитывать в будущем и как их увеличить», — добавил он.

Цифровая «Пенсионная витрина» была запущена в феврале 2021 года. Сервису впервые в отечественной практике удалось объединить три уровня российской пенсионной системы на одной онлайн-площадке. Всего за год с небольшим «Пенсионная витрина» стала одним из самых популярных сервисов мобильного приложения СберБанк Онлайн. Ежемесячно сервис посещает 3 млн пользователей. Больше всего витрина привлекает людей в возрасте от 35 до 50 лет (59%).

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно на главной странице приложения СберБанк Онлайн выбрать раздел «Пенсии» — «Пенсия и сервисы СберНПФ» и дать согласие на получение данных с портала государственных услуг РФ. Уже через несколько минут все сведения о пенсии появятся на экране. При желании пользователь может здесь же, в мобильном приложении, подключить ИПП и управлять своими накоплениями.