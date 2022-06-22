Руководство Новошахтинского НПЗ сообщило о приостановке работы предприятия

Руководство Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода приняло решение о приостановке работы предприятия, сообщает РИА «Новости».

«Работа завода приостановлена. Идут следственные мероприятия. После их завершения специалисты оценят ущерб и возможность возобновить деятельность предприятия в кратчайшие сроки», — рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Согласно одной из версий, пожар на Новошахтинском НПЗ произошел из-за атаки беспилотного летательного аппарата.

Ранее в Ростовской области произошел пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.

Возгорание локализовали на площади 50 квадратных метров. Отмечалось, что угрозы распространения отсутствует, пострадавших нет. Полная ликвидация пожара была зафиксирована в 10.50 мск.

Представитель администрации Красносулинского района Ростовской области Максим Елисеев сообщал «Газете.Ru», что в районе НПЗ из-за пожара не произошло разлива нефтепродуктов.