Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Пригожин вслед за Кудрявцевой осудил современных мужчин 13:44
Школьник из Санкт-Петербурга получил закрытую черепно-мозговую травму в ДТП 13:42
Анна Семенович показала кадры со свадьбы брата 13:41
Болельщики еще одного клуба РПЛ приняли решение бойкотировать матчи в новом сезоне 13:40
Продюсер предсказал снижение доходов Нетребко после отказа выступать в России 13:37
«Роскосмос»: покупка Ярославского завода позволит производить космические... 13:37
Под Кемеровом женщина зарезала сожителя за чрезмерную нежность 13:36
Илон Маск одной картинкой напомнил об опасности ИИ для человечества 13:35
Профессор Кенни: созданы пластиковые бутылки, разлагающиеся в почве за месяц 13:35
Американский наемник назвал бои на Украине мясорубкой для ВСУ 13:34
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Руководство Новошахтинского НПЗ сообщило о приостановке работы предприятия

close
100%
Depositphotos

Руководство Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода приняло решение о приостановке работы предприятия, сообщает РИА «Новости».

«Работа завода приостановлена. Идут следственные мероприятия. После их завершения специалисты оценят ущерб и возможность возобновить деятельность предприятия в кратчайшие сроки», — рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Согласно одной из версий, пожар на Новошахтинском НПЗ произошел из-за атаки беспилотного летательного аппарата.

Ранее в Ростовской области произошел пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.

Возгорание локализовали на площади 50 квадратных метров. Отмечалось, что угрозы распространения отсутствует, пострадавших нет. Полная ликвидация пожара была зафиксирована в 10.50 мск.

Представитель администрации Красносулинского района Ростовской области Максим Елисеев сообщал «Газете.Ru», что в районе НПЗ из-за пожара не произошло разлива нефтепродуктов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть