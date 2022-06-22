Руководство Новошахтинского НПЗ сообщило о приостановке работы предприятия

Руководство Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода приняло решение о приостановке работы предприятия, сообщает РИА «Новости».
«Работа завода приостановлена. Идут следственные мероприятия. После их завершения специалисты оценят ущерб и возможность возобновить деятельность предприятия в кратчайшие сроки», — рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Согласно одной из версий, пожар на Новошахтинском НПЗ произошел из-за атаки беспилотного летательного аппарата.
Ранее в Ростовской области произошел пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.
Возгорание локализовали на площади 50 квадратных метров. Отмечалось, что угрозы распространения отсутствует, пострадавших нет. Полная ликвидация пожара была зафиксирована в 10.50 мск.
Представитель администрации Красносулинского района Ростовской области Максим Елисеев сообщал «Газете.Ru», что в районе НПЗ из-за пожара не произошло разлива нефтепродуктов.