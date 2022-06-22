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«Ведомости»: импортозамещение комплектующих SSJ100 обойдется в 50 млрд рублей

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Объединенная авиастроительная корпорация (входит в «Ростех») определилась с перечнем основных компонентов для импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), пишут «Ведомости».

Представитель производителя SSJ100 — компании «Иркут» заявил, что опытно-конструкторская работа по импортозамещению в рамках действующих контрактов с Минпромторгом обойдется примерно в 50 млрд рублей без учета двигателей.

Импортозамещенная версия самолета называется SSJ-New. Всего в списке для такой версии авиаборта числится 64 наименования комплектующих, среди них системы кондиционирования воздуха, оборудование для гидравлической и противообледенительной систем, устройства для салона и кабины экипажа, радиоэлектронное и аварийно-спасательное оборудование. Работать над деталями будут 24 производителя.

При этом представитель «Иркута» заявил об участии в поставках комплектующих более 30 российских компаний из разных отраслей. По его словам, SSJ-New планируется сертифицировать в 2023 году, а в 2024 году должно быть запущено полноценное серийное производство.

Нынешняя версия SSJ100 на 70% состоит из импортных комплектующих.

В конце марта появилась информация, что российско-французская компания PowerJet, занимающаяся выпуском двигателей SaM146 для самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ00), приостановила их техобслуживание.

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