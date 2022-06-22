Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Клишас: Совфед может отклонить закон о праве оспаривать сделки, нарушающие... 09:06
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане увеличилось до 255... 09:05
Экс-игрок сборной России Быстров дал совет перешедшему в «Зенит» Бакаеву 09:02
YouTube стал доступен для владельцев гаджета Apple спустя восемь лет 08:54
Экс-премьер Азаров заявил, что визовый режим Киева с Москвой навредит простым... 08:52
Депутаты предложили отменить ввозные пошлины на автомобили 08:49
Хуснуллин оценил развитие стройотрасли и ЖКХ в ₽160 трлн до 2030 года 08:46
Директор «Рубина» Яровинский обвинил ФИФА в истерике 08:44
Экс-премьер Украины рассказал, чем опасно предоставление Киеву статуса кандидата в ЕС 08:42
Врач назвал опасную болезнь, из-за которой резко ухудшается зрение 08:39
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Байден заявил, что США должны перерабатывать больше нефти

close
100%
Jonathan Alcorn/Reuters

США необходимо увеличить масштабы переработки нефти. Об этом заявил американский президент Джо Байден, передает ТАСС.

«Нам нужно нарастить объемы переработки нефти. А представление, согласно которому нефтегазовой отрасли нет необходимости наращивать объемы нефти, просто не соответствует действительности», — отметил Байден.

По его словам, необходимо разработать механизмы, согласно которым объемы переработки будут увеличены. При этом не должен производиться отказ от возобновляемых источников энергии. То есть все эти подходы вполне реализуемы.

Он добавил, что возможная приостановка действия федерального налога на бензин может оказать совсем незначительное влияние на строительство и ремонт дорог. При этом сам вопрос еще находится в процессе рассмотрения.

21 июня глава Минфина США Джанет Йеллен рассказала о механизме сокращения прибыли России от нефти во время визита в Канаду. Инициатива прорабатывается США и их союзниками и призвана расширить поставки российской нефти на мировой рынок, но при этом снизить ее стоимость.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть