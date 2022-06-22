Байден заявил, что США должны перерабатывать больше нефти

США необходимо увеличить масштабы переработки нефти. Об этом заявил американский президент Джо Байден, передает ТАСС.

«Нам нужно нарастить объемы переработки нефти. А представление, согласно которому нефтегазовой отрасли нет необходимости наращивать объемы нефти, просто не соответствует действительности», — отметил Байден.

По его словам, необходимо разработать механизмы, согласно которым объемы переработки будут увеличены. При этом не должен производиться отказ от возобновляемых источников энергии. То есть все эти подходы вполне реализуемы.

Он добавил, что возможная приостановка действия федерального налога на бензин может оказать совсем незначительное влияние на строительство и ремонт дорог. При этом сам вопрос еще находится в процессе рассмотрения.

21 июня глава Минфина США Джанет Йеллен рассказала о механизме сокращения прибыли России от нефти во время визита в Канаду. Инициатива прорабатывается США и их союзниками и призвана расширить поставки российской нефти на мировой рынок, но при этом снизить ее стоимость.