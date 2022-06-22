Юрист Уткин оценил риски для россиян при досрочном погашении кредита

При погашении кредита досрочно необходимо оценивать запас собственных средств, а также уведомлять банк о досрочном погашении. Об этом «Прайм» заявил ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

«Нужно понимать – не будет ли потом проблем у самого заемщика с деньгами, если он погасит какой-то кредит досрочно, объясняет эксперт. Возможно, для уверенности стоит закрыть часть кредита или подождать пару месяцев», — отметил Уткин.

По его словам, еще одним важным моментом является уведомление банка не позднее, чем за 30 дней о том, что кредит планируется закрыть досрочно. Затем надо получить у банка справку о погашении кредита и отсутствии у кредитного учреждения претензий к заемщику.

Он добавил, что банки не могут хоть как-то препятствовать досрочному погашению кредита. Поэтому, если появляются какие-то санкции, штрафы или комиссии, то это уже повод для судебного разбирательства.

18 мая РИА «Недвижимость» сообщило, что рост стоимости ипотечных кредитов и падение доходов россиян могут привести к увеличению среднего срока погашения ипотеки как минимум в два раза.