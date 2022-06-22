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Advance: Литва может перекрыть поставки газа в Калининградскую область

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Vasily Fedosenko/Reuters

Вслед за ограничением транзита в Калининградскую область Литва может попытаться перекрыть поставки газа в регион, написал хорватский журналист Антун Рошав в статье для Advance, ссылаясь на источники.

Автор статьи заявляет, что Вильнюс может воспользоваться тем, что трубопровод «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград» проходит через литовскую территорию.

«Кроме того, газ в Калининград также поступает по газопроводам через Литву. Некоторые источники предполагают, что вскоре и поставки газа будут остановлены», — пишет Роша.

В статье утверждается, что Литва может преподнести происходящее как исполнение санкций ЕС, но Москва может расценить это как антироссийский шаг со стороны Вильнюса.

«Вселяет ли членство в НАТО в Литву достаточную уверенность, или она, несмотря на членство, играет с огнем?» — отметил обозреватель.

Ранее агентство Associated Press проанализировало, насколько сильно сокращения поставок газа могут затронуть экономику и энергетическую безопасность стран в ближайшие несколько месяцев.

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