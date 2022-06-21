WSJ сообщила, что Philip Morris назвала уход из России «самой сложной своей транзакцией»

Табачная компания Philip Morris (владелец брендов Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, IQOS) назвала сворачивание своего бизнеса на территории России «самой сложной транзакцией» в своей истории. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение главного операционного директора компании Яцека Ольчака.

Отмечается, что производитель не может найти покупателя на российские активы уже три месяца.

«Это так чертовски сложно. Эта сделка действительно сводит с ума», — сказал он.

Причин, по которым компании сложно свернуть бизнес на территории России, несколько. Во-первых, трудности при оценке бизнеса на изолированном рынке. Во-вторых, поиск покупателей в условиях санкций. В-третьих, отношения с властями. В-четвертых, риск национализации активов.

В начале марта представители производителя табачной продукции Philip Morris International (PMI) заявили, что компания приостанавливает запланированные инвестиции и запуск новых продуктов в России, а также снижает объемы производства из-за перебоев в цепочке поставок.