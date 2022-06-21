Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Белоруссии обвинили польских силовиков в преступлениях против 135 иракцев... 20:39
В США испугались новой стратегии России в Центральной Америке 20:35
В Саратовской области проводят проверку по факту возможного избиения мужчины... 20:34
В Подмосковье 13 человек доставили в полицию после драки со стрельбой 20:24
В Перми водитель грузовика сбил 11-летнего школьника на стройке 20:23
Названа возможная причина крушения Су-25 в Ростовской области 20:22
Вице-канцлер ФРГ Хабек: экономическая ситуация в Германии может стать хуже, чем... 20:17
Непомнящий одержал вторую победу на Турнире претендентов и вышел на чистое... 20:15
Генконсул Гущин: Россия передала Норвегии ноту с просьбой пропустить грузы... 20:07
В Оренбургской области восьмилетний ребенок ранил из пистолета младшего брата 20:04
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

WSJ сообщила, что Philip Morris назвала уход из России «самой сложной своей транзакцией»

close
100%
Depositphotos

Табачная компания Philip Morris (владелец брендов Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, IQOS) назвала сворачивание своего бизнеса на территории России «самой сложной транзакцией» в своей истории. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение главного операционного директора компании Яцека Ольчака.

Отмечается, что производитель не может найти покупателя на российские активы уже три месяца.

«Это так чертовски сложно. Эта сделка действительно сводит с ума», — сказал он.

Причин, по которым компании сложно свернуть бизнес на территории России, несколько. Во-первых, трудности при оценке бизнеса на изолированном рынке. Во-вторых, поиск покупателей в условиях санкций. В-третьих, отношения с властями. В-четвертых, риск национализации активов.

В начале марта представители производителя табачной продукции Philip Morris International (PMI) заявили, что компания приостанавливает запланированные инвестиции и запуск новых продуктов в России, а также снижает объемы производства из-за перебоев в цепочке поставок.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть