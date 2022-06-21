Экспорт угля со стороны Монголии вырос на 200% относительно прошлого года

Монголия с 1 января по 16 июня 2022 года продала 608 млн тонн угля, что на 204,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства горнорудной отрасли и тяжелой промышленности страны.

В пресс-службе отмечают, что восточноазиатская страна на 687 700 тонн увеличила и экспорт медного концентрата. Это на 12% больше, чем в первые шесть месяцев 2021 года. В прошлом году добывающие компании приостановили производство и продажу за границу своего товара из-за пандемии и закрытия границ.

Монголия входит в десятку стран мира по запасам угля. В общей сложности запасы угля в государстве составляют около 150 млрд тонн. Горно-обогатительный комбинат в Эрдэнэте — крупнейшее в мире предприятие, которое производит медь и молибден.

Продажа угля — это 40% от всего экспорта Монголии. Главный импортер монгольского коксующегося угля – Китай.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение ЕС о запрете на эмбарго российского угля.