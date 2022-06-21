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В СберМаркете расширены возможности получения бонусов от СберСпасибо за покупки

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Максим Блинов/РИА «Новости

В онлайн-сервисе доставки продуктов СберМаркет появилась возможность накапливать и списывать бонусы от СберСпасибо, расплачиваясь картой любого банка. Ранее бонусы были доступны только держателям карт Сбера.

Отмечается, что расширение программы лояльности стало возможным благодаря новому продуктовому решению от СберСпасибо.

«Теперь все клиенты смогут наглядно оценить выгоду от взаимодействия с программой СберСпасибо в СберМаркете, позднее мы ожидаем присоединения к новым возможностям программы других компаний экосистемы», — рассказал директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо Андрей Писарев

Теперь при покупках в СберМаркете клиентам возвращается бонусами 1% от стоимости заказа, подписчикам СберПрайм и СберПрайм+ — до 10%. Бонусы начисляются автоматически, а баланс отображается сразу в приложении. Бонусы можно обменивать на скидки: до 99% в METRO и «Ленте» и до 10% в других магазинах. При этом скидки суммируются с предложениями от партнеров.

В комании сообщают, что клиенты СберМаркета проявляют высокий интерес к бонусным механикам. Так, каждый третий покупатель списывает бонусы от СберСпасибо в сервисе, а среди подписчиков СберПрайм — каждый второй. Сервис планирует запускать еще больше акций на базе бонусов, которые стали доступны всем. Отмечается, что многие из них будут персонализированными, что поможет сделать покупки в СберМаркете максимально выгодными для каждого.

Для подключения к программе лояльности нужен Сбер ID — единый безопасный идентификатор для всех сервисов экосистемы Сбера. Его легко создать по номеру телефона, и при этом необязательно быть активным пользователем финансовых сервисов Сбера. Авторизовавшись по Сбер ID в СберМаркете, необходимо там же, в приложении, зарегистрироваться в СберСпасибо (если клиент не был зарегистрирован ранее). С этого момента за каждую покупку начнут начисляться бонусы.

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