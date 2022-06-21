Госдума обязала иностранные компании переоформить лицензии на недра на российских юрлиц

Государственная дума Российской Федерации приняла закон, обязывающий иностранные компании, владеющие лицензиями на пользование недрами в РФ, переоформить их на российских юрлиц. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что пользователями российских недр могут являться только юридические лица, которые были созданы в соответствии с законодательством РФ, а также индивидуальные предприниматели – граждане Российской Федерации, если иное не установлено федеральными законами.

Агентство подчеркивает, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования. После этого Роснедра должны в течении 30 дней уведомить иностранные компании о необходимости перехода права пользования участком недр к российскому юрлицу для осуществления указанной в лицензии деятельности и переоформления на него этой лицензии.

Ранее руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Петров заявил, что основная проблема в освоении месторождений на шельфе заключается в отсутствии отечественных технологий добычи.