Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Netflix прокомментировал смертельную аварию по дороге на съемки сериала 16:07
В ЛНР заявили, что вплотную подошли к Лисичанску 16:03
ЦДУ ТЭК сообщило, что на российских АЗС подорожало дизельное топливо и бензин 16:01
Сомнолог Бузунов рассказал, почему пожилые люди спят меньше 16:00
Путин оценил ситуацию с жилищными условиями поговоркой «хорошо тому, кто... 15:59
Путин сообщил, что для решения проблемы жилья в РФ требуются миллиарды... 15:59
Во Владимирской области уволили начальника колонии из-за драки осужденных 15:59
В Сочи две пассажирки устроили истерику из-за такси Hyundai вместо бизнес-класса 15:58
Путин призвал избавить стройкомплекс от бюрократии 15:58
В США оценили возможности китайского истребителя-копии Су-27 15:58
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Госдума обязала иностранные компании переоформить лицензии на недра на российских юрлиц

close
100%
Depositphotos

Государственная дума Российской Федерации приняла закон, обязывающий иностранные компании, владеющие лицензиями на пользование недрами в РФ, переоформить их на российских юрлиц. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что пользователями российских недр могут являться только юридические лица, которые были созданы в соответствии с законодательством РФ, а также индивидуальные предприниматели – граждане Российской Федерации, если иное не установлено федеральными законами.

Агентство подчеркивает, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования. После этого Роснедра должны в течении 30 дней уведомить иностранные компании о необходимости перехода права пользования участком недр к российскому юрлицу для осуществления указанной в лицензии деятельности и переоформления на него этой лицензии.

Ранее руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Петров заявил, что основная проблема в освоении месторождений на шельфе заключается в отсутствии отечественных технологий добычи.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть