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В Тele2 объяснили двукратное повышение цен желанием сократить число клиентов с «Безлимитом»

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Оператор мобильной связи Tele2 c 5 июля поднимает цены безлимитные тарифы почти вдвое, сообщает Baza. Об изменениях абоненты узнали из SMS рассылки. Пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова рассказала «Газете.Ru», что таким образом оператор предлагает клиентам пересмотреть подход к потреблению безлимитов и «использовать услуги более осознанно на пакетных тарифах, которые дают больше возможностей».

«Анализ профиля потребления услуг мобильного интернета у абонентов показал, что большинству абонентов безлимитов нужен вполне конкретный объем трафика, а открытая линейка тарифов Tele2 позволяет удовлетворить потребности клиентов в разных объемах мобильного интернета. Абоненты линейки «Безлимит» могут выбрать новый пакетный тариф с учетом своих предпочтений и воспользоваться персональными предложениями. Клиенты, которые предпочтут остаться на безлимитах, могут сохранить текущую цену на период единовременной оплаты за шесть месяцев вперед либо продолжить пользоваться тарифом с новой ценой», — объяснила она.

Ранее тариф «Безлимит», включающий в себя 500 минут на звонки и безлимитный интернет, стоил для абонентов 450 рублей в месяц. Теперь плата за тариф составит 750 рублей.

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