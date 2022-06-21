В РЭУ им. Плеханова назвали два главных риска отрицательных ставок по валютным вкладам

Отрицательные ставки по валютным вкладам для компаний опасны тем, что банки могут злоупотреблять новыми нормами и не отказываться от практики даже после отмены санкций. Кроме того, не исключен риск, что подобная мера будет разрешена и в отношении обычных вкладчиков. Об этом «Газете.Ru» сообщил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков

Ранее во вторник РБК сообщил, что Минэкономразвития собирается разрешить банкам брать комиссии за обслуживание валютных депозитов юридических лиц. Причем размер комиссии может превышать доходность вклада. Таким образом у депозита по сути будет отрицательная процентная ставка. Как писало издание со ссылкой на источник, инициативу уже одобрили в ЦБ и Минфине.

«Сейчас банки не захотят с ссориться с корпоративными клиентами. Поэтому размер вводимой комиссии будет минимальный», — отметил Марков. Но, по его словам, законодательное закрепление данной возможности создает риски по счетам в более долгосрочной перспективе.

«Если бы такие комиссии ввели как временную меру, как повышенную ключевую ставку, например, то, по мере снижения остроты ситуации, ее можно было бы также снизить или отменить. Закрепление данной меры в законе дает возможность не отменять введенные комиссии после отмены текущих санкционных ограничений. Эти комиссии дают банкам возможность получать дополнительный доход, что безусловно им выгодно», — уточнил Марков.

Кроме того, он не исключает, что банки смогут ввести дополнительные комиссии и по другим счетам и операциям, в том числе физических лиц, что может со временем ударить по всем клиентам.