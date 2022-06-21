С начала года россияне потратили 236 млн бонусов от СберСпасибо на самообразование

Сбер сообщил, что с начала года жители России потратили 236 млн бонусов от СберСпасибо на самообразование. Такие данные следуют из исследования спроса на услуги и товары для самообразования, проведенного компанией.

Отмечается, что его основу составили данные по списаниям бонусов за 2021 и 2022 годы среди 62 млн клиентов программы лояльности СберСпасибо. Так, аналитики изучили как менялся сегмент EdTech — онлайн-продукты, курсы, подписки на образовательные сервисы, так и сопутствующие товары — такие как книги и канцелярия.

Как отметил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, гендиректор программы лояльности СберСпасибо Андрей Писарев, данные говорят о готовности россиян вкладываться в самообразование.

«Средний чек заметно растет в категории EdTech-товаров. Люди начали чаще выбирать онлайн-продукты с возможностью постепенного, дистанционного и индивидуального изучения. Это направление популярно среди людей до 30 лет. Так, за почти два квартала они списали в три раза больше бонусов на обучающие курсы, подкасты и лекции. Увеличение спроса на EdTech с января по май 2022 объясняется приближением летних отпусков и каникул у школьников и студентов — свободное время они охотно используют для повышения квалификации и получения новых навыков», — рассказалг.

Также, по его словам, россияне от 30 до 50 и старше 50 лет в этом году тоже чаще приобретают подписки на образовательные курсы и лекции (рост на 244% и 133% соответственно)».

В исследовании отмечается, что основная аудитория образовательных продуктов — люди от 30 до 50 лет: они списали 159 млн бонусов с начала года. Молодые люди до 30 использовали около 40 млн бонусов при покупках в схожих категориях. Участницы программы лояльности обгоняют представителей противоположного пола в интересе к самообразованию: женщины чаще оплачивают курсы, подписки и книги не только для самостоятельного изучения, но и для совместного использования в семье.