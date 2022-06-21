Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Кремле прокомментировали ситуацию с проведением референдума в Южной... 13:04
Тела трех человек извлекли из-под завалов после удара украинской ракетой... 13:02
Звезда «Квартета И» Леонид Барац признался, что давно живет без любви к женщине 12:59
Литва пообещала не блокировать пассажирские перевозки в Калининград 12:57
Министр энергетики Нидерландов Йеттен заявил о необходимости экономить энергию 12:55
Премьер Польши Моравецкий: Россия использовала далеко не весь потенциал на Украине 12:54
Патрушев рассказал об особой роли Украины в противостоянии США с Россией 12:53
52-летняя Лопес снялась в «пижаме» и на экстремальных каблуках 12:52
Патрушев заявил, что главным мотивом политики Запада является борьба с Россией 12:50
ГИБДД Москвы начала выдавать автомобильные номера с новым кодом региона 12:49
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Снижение ВВП Украины может составить до 40% к концу года

Советник Зеленского Устиненко: падение ВВП Украины к концу года может составить 40%

close
100%
Natacha Pisarenko/AP

Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко рассказал, что падение ВВП к концу года может составить 35-40%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Когда 40-50% твоего бизнеса не работает или работает не на полную мощность, понятно, что будет уменьшение ВВП. Мы ожидаем, что уменьшение всё-таки будет в этом году приблизительно на уровне 35-40%», — пояснил Устиненко.

Также советник Зеленского добавил, что в начале года на Украине прогнозировали дефицит бюджета в 7 млрд долларов. Сейчас он ежемесячно составляет 5 млрд долларов.

Ранее Зеленский заявил, что Киеву нужна финансовая помощь в размере $5 млрд в месяц. Он подчеркнул, что до половины экономики страны в данный момент не работает.

Также ранее Зеленский передал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону предложения по новым санкциям против России. При встрече они обсудили усиление санкционного давления на РФ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть