Снижение ВВП Украины может составить до 40% к концу года

Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко рассказал, что падение ВВП к концу года может составить 35-40%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Когда 40-50% твоего бизнеса не работает или работает не на полную мощность, понятно, что будет уменьшение ВВП. Мы ожидаем, что уменьшение всё-таки будет в этом году приблизительно на уровне 35-40%», — пояснил Устиненко.

Также советник Зеленского добавил, что в начале года на Украине прогнозировали дефицит бюджета в 7 млрд долларов. Сейчас он ежемесячно составляет 5 млрд долларов.

Ранее Зеленский заявил, что Киеву нужна финансовая помощь в размере $5 млрд в месяц. Он подчеркнул, что до половины экономики страны в данный момент не работает.

Также ранее Зеленский передал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону предложения по новым санкциям против России. При встрече они обсудили усиление санкционного давления на РФ.