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Аналитик Галактионов оценил переориентацию российской нефти в Азию в два года

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Depositphotos

Переориентация поставок российской нефти в азиатский регион займет около двух лет. Об этом РИА «Новости» заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Спрос на энергию в азиатском регионе очень сильный, и, на наш взгляд, в следующее десятилетие может расти опережающими темпами по сравнению с западными странами. По нефти на решение всех вопросов может уйти около двух лет», — отметил Галактионов.

По его словам, основная сложность сейчас заключается в том, что транспортная инфраструктура не готова к тем объемам, которые предстоит отправить в Азию. Поэтому для решения всех вопросов необходимо много времени.

Старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков добавил, что для переориентирования рынка на Азию необходимо совершить огромные вложения в инфраструктуру по доставке. Помимо времени и денег, для решения соответствующих задач нужны технологии. При этом, отсутствие доступа к западным технологиям может значительно увеличить сроки реализации программ по переориентации поставок.

Ранее во вторник глава Минфина США Джанет Йеллен рассказала о механизме сокращения прибыли России от нефти. Инициатива прорабатывается США и их союзниками и призвана расширить поставки российской нефти на мировой рынок, но при этом снизить ее стоимость.

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