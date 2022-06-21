Японские банки сократили инвестиции в российские проекты на 15% к концу марта

Японские банки сократили инвестиции и финансирование проектов в России к концу марта на 15,35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yomiuri, ссылаясь на статистику центрального Банка Японии.

Общая сумма кредитов, инвестиций и другого финансирования японскими банками российских проектов к концу марта составила $8,02 млрд. При этом общая сумма финансирования зарубежных проектов в мире составила $5,02 трлн.

Сумма кредитов и прочего финансирования японскими банками к концу 2021 года была на уровне $10 млрд. Однако этот размер стал стремительно сокращаться с началом спецоперации на Украине. При этом сумма кредитов продолжит снижаться и дальше, отметили в газете.

В публикации указали, что из-за санкций и проблем с логистикой почти половина из 168 японских компаний прекратили или временно приостановили свою деятельность в России.

Ранее во вторник премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что российское направление японской политики претерпело серьезные изменения после начала военной спецоперации России на Украине. По его словам, соответствующее решение стало одним из ключевых для властей государства.