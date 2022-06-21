Премьер Молдавии Гаврилица рассказала о просьбе к ЕС в создании фонда по закупке газа

Молдавия решила обсудить с европейскими странами возможность создания фонда субсидирования ради смягчения последствий роста цен на газ. Об этом заявила премьер республики Наталья Гаврилица, передает РИА «Новости».

«Мы ведем переговоры с партнерами из ЕС об общей платформе закупки газа, пытаемся убедить их создать фонд солидарности, который позволит таким странам, как Молдавия, смягчить влияние роста цен», — заявила Гаврилица.

Она добавила, что Молдавия рассматривает различные сценарии покупки газа на рынке.

По ее словам, энергетический кризис может серьезно ударить и по развитым странам. Однако Молдавия без подобного фонда может оказаться в тяжелом положении.

17 июня президент Молдавии Майя Санду предположила, что Россия может использовать газ, чтобы помешать Молдавии вступить в Евросоюз.