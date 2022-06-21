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Россияне рассказали, какую зарплату хотели бы получать

«Работа.ру»: россияне в среднем хотели бы зарплату в 169 тыс. рублей в месяц

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Depositphotos

Россияне в среднем хотели бы получать 169 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на исследование сервиса «Работа.ру».

«В среднем россияне хотели бы получать зарплату в размере 169 тысяч рублей. При этом женщины традиционно называют более низкую сумму — 152 тысячи, в то время как мужчины указывают 189 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

Согласно подсчетам аналитиков, сумма желаемой зарплаты выросла с 2021 года у женщин на 10% (с 138 тысяч рублей), у мужчин — на 1% (с 187 тысяч рублей).

Более половины опрошенных (54%) полагают, что зарабатывать больше позволит работа в «более денежной сфере». По 35% респондентов считают, что для увеличения заработка необходимо пройти дополнительное обучение и активное продвижение по карьерной лестнице.

30% участников исследования верят, что высокая зарплата является вопросом удачи, 24% — считают, что высокий заработок обеспечит совмещение нескольких работ. Дружбу с начальством и усердную работу назвали важным фактором по 12% опрошенных.

«А 7% предложили работать сверхурочно. Еще столько же (7%) выбрали вариант «Другое», где указывали необходимость работать без ошибок, любить свою работу или открыть свой бизнес», — отмечается в исследовании.

Опрос проходил в июне 2022 года, в нем приняли участие 3 тысячи совершеннолетних респондентов по всей России.

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