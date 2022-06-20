Временный поверенный РФ заявил, что Литва пропустит погруженный до 17 июня транзит из РФ

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь заявил, что литовские власти заверили российскую сторону, что весь погруженный до 17 июня транзит из РФ проедет через территорию республики. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

«То, что они сообщили в этой телеграмме [российским представителям], сводится к тому, что все, что до 17 [июня] было загружено, проедет, все будет пропущено через литовскую территорию», — сказал Рябоконь.

Ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщал, что запрет на транзит санкционных товаров в Калининградскую область из «материковой» России был введен Вильнюсом после консультации с Еврокомиссией. В Совфеде заявили, что ситуация выглядит как блокада Калининграда и пригрозили серьезными ответными мерами. В Кремле также возмущены запретом транзита. МИД РФ потребовал немедленной отмены эмбарго.