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Временный поверенный РФ заявил, что Литва пропустит погруженный до 17 июня транзит из РФ

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Михаил Голенков/РИА «Новости»

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь заявил, что литовские власти заверили российскую сторону, что весь погруженный до 17 июня транзит из РФ проедет через территорию республики. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

«То, что они сообщили в этой телеграмме [российским представителям], сводится к тому, что все, что до 17 [июня] было загружено, проедет, все будет пропущено через литовскую территорию», — сказал Рябоконь.

Ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщал, что запрет на транзит санкционных товаров в Калининградскую область из «материковой» России был введен Вильнюсом после консультации с Еврокомиссией. В Совфеде заявили, что ситуация выглядит как блокада Калининграда и пригрозили серьезными ответными мерами. В Кремле также возмущены запретом транзита. МИД РФ потребовал немедленной отмены эмбарго.

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