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Названы регионы, жители которых зарабатывают больше всех в РФ

Жители регионов Крайнего Севера и Москвы зарабатывают больше всех в России

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Depositphotos

Больше всех в первом полугодии 2022 года заработали жители Ямало-Ненецкого, Ненецкого автономных округов и Москвы, сообщает РИА «Новости».

Согласно исследованию агентства, меньше всех получают жители Тувы и Ингушетии.

В целом по России уровень соотношения доходов и стоимости товаров и услуг вырос по сравнению с 2021 годом. Однако в 2019 году этот показатель был выше. По мнению экспертов, на доходах россиян сказалась пандемия COVID-19.

По данным исследования, на первом месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где индекс соотношения средних доходов к стоимости стандартного набора товаров и услуг составил 3,1. Второе место занял Ненецкий автономный округ с индексом 2,78. На третьем месте оказалась Москва с индексом 2,48. Самые низкие доходы зафиксированы у жителей Тувы, Ингушетии и Республики Алтай. Там индекс соотношения доходов и стоимости стандартного набора оказался ниже 1.

Ранее Минфин спрогнозировал снижение реальных доходов россиян в этом году на 6,8%.

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