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Почти четверть европейских компаний захотели покинуть рынок Китая из-за ограничений

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Около четверти (23%) европейских компаний изъявили желание вывода инвестиций из Китая на фоне вспышек коронавируса и связанных с ним ограничений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Торговой палаты Европейского союза в КНР.

В Торговой палате подсчитали, что число европейских компаний, которые собираются покинуть китайский рынок, достигло 23%. Это самый большой показатель с 2012 года. При этом в феврале о возможном уходе с рынка Китая высказалось в два раза меньше фирм.

Около 16% участников опроса отметили, что могут выбрать Юго-Восточную Азию в качестве нового места дислокации. Еще 18% указали, что рассматривают для переезда страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 19% изъявили желание переместиться в Европу, 12% – в Северную Америку, 11% – в Южную Азию.

60% опрошенных компаний добавили, что они снизили прогнозы по доходам за год из-за постоянных коронавирусных ограничений. 78% респондентов отметили, что деловая среда в Китае стала менее привлекательной из-за национальной программы по борьбе с коронавирусом. При этом 16,2% компаний заявили о потере прибыли в период с января по апрель 2022 года. 13,95 указали, что их заработки не изменились.

В начале мая газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники, писала, что ряд китайских IT-компаний без официальных заявлений перестает работать в России из-за введенных санкций, невзирая на призывы КНР сопротивляться давлению из-за рубежа.

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