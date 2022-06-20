Эстония с 10 июля запретит частным лицам ввозить алкоголь, икру и мебель из РФ

Налогово-таможенный департамент Эстонии с 10 июля запретит частным лицам ввозить санкционные товары из РФ.

«Запрет связан с принятыми Европейским Союзом санкциями с целью предотвращения покупки российских товаров, приносящих России существенный доход», — объяснили в ведомстве.

Будет запрещен ввоз древесины, удобрений, мебели, некоторых товаров бытовой электроники, предметов роскоши, алкоголя крепостью менее 80%, икры и других товаров.

Ранее Япония запретила ввоз в Россию грузовых автомобилей, бульдозеров и самосвалов.

До этого Канада ввела новые санкции в отношении 14 физических лиц из РФ, а также наложила запрет на экспорт в РФ предметов роскоши и компьютерного оборудования.