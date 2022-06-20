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В Германии конфисковали недвижимость российского депутата

SZ: в ФРГ из-за санкций впервые конфисковали недвижимость депутата Госдумы

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Michael Sohn/AP

Прокуратура Мюнхена впервые из-за санкций Евросоюза распорядилась конфисковать недвижимость, якобы принадлежащую депутату Госдумы и его жене, сообщает Süddeutsche Zeitung.

По информации газеты, депутат числится в санкционных списках с 23 февраля. Уточняется, что депутат является членом КПРФ, его имя не называется.

Депутату и его супруге якобы принадлежат три квартиры в Мюнхене. Семейная пара сдавала их в аренду и с момента введения санкций получила доход в €10 тыс., утверждает СМИ.

Прокуратура Мюнхена возбудила дело о нарушении санкционного режима, предполагающее наказание в виде лишения свободы на срок от трех месяцев до 5 лет. Издание подчеркивает, что подозреваемый депутат может сам приехать в ФРГ и заявить о своей невиновности, либо обжаловать свое включение в санкционный список ЕС.

Так как владелец получал плату за сдачу квартир в аренду, то власти Мюнхена конфисковали квартиры, а не «заморозили» их, как это делается с имуществом россиян, попавших под санкции Евросоюза.

Ранее в Черногории «заморозили» 44 объекта российских граждан, попавших под санкции.

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